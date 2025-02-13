Van'da Sigara Bırakma Polikliniği vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sigara Bırakma Polikliniği, sigara bırakmak isteyenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 4 yıl önce açılan Sigara Bırakma Polikliniği, vatandaşların sigarayı bırakma mücadelelerine katkı sağlıyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı, gazetecilere, Sigara Bırakma Polikliniğine farklı branşlardan doktorların yönlendirdiği hastaların başvurduğunu söyledi.

Kalp krizi, felç ve damar tıkanıklığı gibi hastaların sıklıkla polikliniğine başvurduğunu ifade eden Atlı, şunları kaydetti:

"Dönemsel olarak kullandığımız ilaçlarımız oluyor. İlaçların yan etkisi bulunmuyor. Vatandaşlarımız sigara bırakırsam farklı hastalıklarım çıkar mı korkusu yaşıyorlar. Biz de bu sorulara şaşırıyoruz. Böyle bir durum söz konusu değildir. Sigaranın hemen bırakılması lazım. Bir dal sigara bile vücudumuza ciddi anlamda zarar veriyor. Vatandaşarımızın ilk fırsatta sigarayı bırakmasını tavsiye ediyoruz."

Sigara bırakma oranlarının yüzde 40 olduğunu belirten Atlı, "Kontrollü şekilde tedavisine devam eden hastalarımızın sigara bırakma olasılığı artıyor. Bu oranlar bizim için yeterli değil. Bir yıl boyunca hastalarımızı takip ediyoruz." dedi.