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        Başkale'de kar etkili oldu

        Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:22
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        Başkale'de kar etkili oldu
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        Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        İlçede dün başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

        Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği ilçede ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 52 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

        Belediye ekipler, cadde ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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