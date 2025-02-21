Başkale'de kar etkili oldu
Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
İlçede dün başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği ilçede ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 52 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışma başlatıldı.
Belediye ekipler, cadde ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.
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