Van'da farklı suçlardan aranan 177 şüpheli yakalandı
Van'da farklı suçlardan aranan 177 şüpheli yakalandı, 66'sı cezaevine teslim edildi.
Van'da farklı suçlardan aranan 177 şüpheli yakalandı, 66'sı cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 23 Şubat-2 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 177 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66'sı cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda silah, yivsiz tüfek, 2 araba, 25 donat filesi, 10 paket PVC filesi ele geçirildi.
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