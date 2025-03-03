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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:08 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:25
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat-2 Mart'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 12 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda tabanca, 5 fişek, 40 bin makaron, 33 cep telefonu, 70 çakmak, 33 şişe alkol, 32 şarj aleti, 26 elektronik sigara, 15 cep telefonu aksesuarı, 5 tablet bilgisayar ile 3 oyun konsolu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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