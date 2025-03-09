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        Van'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:07 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:21
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        Van'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyedeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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