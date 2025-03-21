Van'da öğrencilere yönelik su bilinci etkinliği düzenlendi
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünce 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünce 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı kreş ve gündüz bakım evinde gerçekleştirilen etkinlikte, suyun tasarruflu ve bilinçli kullanımına ilişkin çocuklara bilgiler verildi.
VASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Mustafa Numan Özdağ, öğrencileri su tasarrufu ve suyun bilinçli kullanılması konusunda bilgilendirdi.
Öğrencilere, "Tek Göz'ün Çeşmesi" adlı hikaye kitabı ve hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte, kreşte bulunan musluklara da su tasarrufu aparatı takıldı.
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