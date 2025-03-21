Van'da öğrencilere yönelik su bilinci etkinliği düzenlendi

Öğrencilere, "Tek Göz'ün Çeşmesi" adlı hikaye kitabı ve hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte, kreşte bulunan musluklara da su tasarrufu aparatı takıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı kreş ve gündüz bakım evinde gerçekleştirilen etkinlikte, suyun tasarruflu ve bilinçli kullanımına ilişkin çocuklara bilgiler verildi.

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