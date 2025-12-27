Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vanspor-Hatayspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, güzel bir karşılaşma olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 19:46 Güncelleme: 27.12.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vanspor-Hatayspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, güzel bir karşılaşma olduğunu söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, sahada verdikleri mücadeleden dolayı her iki takım oyuncularını tebrik etti.

        Hatayspor'a bundan sonraki maçlarında başarı dileyen Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Kendi analizimizden önce Hatayspor'la başlamamız gerekiyor, çünkü bu tarz camia takımlarının zor duruma düşmesi futbolsever olarak bizleri üzüyor. Umarım en kısa zamanda toparlanırlar. Bu tarz maçları oynamak zordur ama oyun disiplininden kopmadan, sabırlı oynayarak kısa hikayeyi güzel bitirdik. Transfer anlamında da çok koordineli ilerliyoruz. Birkaç isim birkaç gün içinde bitmek üzere. Daha sonra da hangi duruma geldik, kadro planlaması olarak ve neye ihtiyacımız var onun değerlendirmesini yapacağız. Arka arkaya transfer yapmak konusunda aceleci değilim."

        Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Burak Aydın ise "Genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkıyoruz ve onurlu bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Bugün altyapı ağırlıklı bir oyuncu kadrosuyla sahaya çıktık. Çarşamba görev bize tebliğ edildi ve Vanspor'u çalıştık. İlk yarının 35. dakikasına kadar oyun planımız tuttu. 35'inci dakikadan sonra arka arkaya iki gol yedik ve oyuncular oyunu bıraktı, skor açıldı. Gençlere ve yanımızda olan ağabeylere teşekkür ederim. Hatayspor, 6 kere yıkıldı ama tekrar kuruldu. Düştüğümüz yerden güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Süper Lig'deki güzel günlerimize tekrar geleceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        Koridorda silah sesleri
        Koridorda silah sesleri
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!

        Benzer Haberler

        Erciş'te trafik kaza: 3 yaralı
        Erciş'te trafik kaza: 3 yaralı
        Van'da park halindeki kamyonette yangın
        Van'da park halindeki kamyonette yangın
        Erciş'te trafik kaza: 1 yaralı
        Erciş'te trafik kaza: 1 yaralı
        Vanspor FK, Hatayspor'u 4-0 mağlup etti
        Vanspor FK, Hatayspor'u 4-0 mağlup etti
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erciş'te vatandaşların kar sevinci
        Erciş'te vatandaşların kar sevinci