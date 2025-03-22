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        Yaz aylarında kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

        Van'ın Muradiye ilçesinde yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:56 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:06
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        Yaz aylarında kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

        İlçeye 10 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda yer alan ve yılda bir ay akan şelale, havaların ısındığı bugünlerde doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Karların erimeye başlamasıyla yeniden akmaya başlayan şelale, kanyonun ortasından dökülen sularıyla dikkati çekiyor.

        Yaklaşık 40 metre yüksekten akan şelale dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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