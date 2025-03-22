Yaz aylarında kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı
Van'ın Muradiye ilçesinde yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.
Van'ın Muradiye ilçesinde yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.
İlçeye 10 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda yer alan ve yılda bir ay akan şelale, havaların ısındığı bugünlerde doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Karların erimeye başlamasıyla yeniden akmaya başlayan şelale, kanyonun ortasından dökülen sularıyla dikkati çekiyor.
Yaklaşık 40 metre yüksekten akan şelale dron ile görüntülendi.
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