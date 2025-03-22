Erciş'te ramazan etkinliği düzenlendi
Van'ın Erciş ilçesinde ramazan etkinliği düzenlendi.
Van'ın Erciş ilçesinde ramazan etkinliği düzenlendi.
Kaymakamlık tarafından Atakan Çelik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte semazen gösterisi yapıldı.
Tasavvuf müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte ilahiler seslendirildi.
Programa, Kaymakam Murat Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ve vatandaşlar katıldı.
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