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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Van'da iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "İstanbul'da düzenlenen provokatif gösteriler sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, merhume annesine ve ailesine dil uzatan alçakların bu çirkin söylemlerinin milletin nezdinde karşılıksız kalmayacağını herkes bilmelidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 20:52 Güncelleme: 25.03.2025 - 21:33
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Van'da iftar programında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "İstanbul'da düzenlenen provokatif gösteriler sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, merhume annesine ve ailesine dil uzatan alçakların bu çirkin söylemlerinin milletin nezdinde karşılıksız kalmayacağını herkes bilmelidir." dedi.

        Van'da AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Vefa İftarı" programına katılan Demir, sabrın, yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı bir zaman diliminde bulunduklarını söyledi.

        Kuruluşundan bugüne kadar teşkilatta çalışmış, emek vermiş, gayret etmiş, fedakarlıkta bulunmuş teşkilat mensuplarıyla bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Demir, AK Parti'nin bizzat millet tarafından kurulan, millete hizmet etmeyi ibadet şuuruyla görenlerin partisi olduğunu belirtti.

        Bugüne kadar partinin tüm kademelerinde görev alan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Demir, şöyle konuştu:

        "Sizler Türkiye Yüzyılı'nı inşa edenlersiniz. AK Partililer olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak insana hizmetin hakka hizmet olduğu bilinciyle hareket edenlerdeniz. Bizler siyaseti millete hizmetin aracı, halka hizmetkarlık etmenin vesilesi olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız nerede bir göz yaşı dökülse onu silmeyi, nerede bir feryat yükselse onu dindirmeyi kendine vazife edinmiştir. Mazlumların yanında olduğumuz kadar güçlüyüz, halkın ve haklının yanında olduğumuz kadar büyük bir aileyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil dünyanın neresinde bir mağdur, bir mazlum, bir masum varsa onların da umudu haline gelmiştir."

        - "Hedefimiz milletiyle bütünleşen bir yerel yönetim"

        Ülkenin şu anda uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç, küresel bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Demir, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi tarihin kendisine yüklediği mazlumların hamisi olma misyonunu başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.

        Vizyoner belediyecilikten proje belediyeciliğine, marka şehirler belediyeciliğinden gönül belediyeciliğine kadar belediyenin bütün aşamalarını geçtiklerini anlatan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bundan sonraki hedefimiz milletiyle bütünleşen bir yerel yönetim. Milletiyle kucaklaşan, milletin derdiyle dertlenen, milletin önceliğini her şeyden önde tutan ve bu millete hizmetkarlık yapmak için yola çıkan bir belediyecilik hizmeti düşünüyoruz. AK Parti'nin başarısında teşkilat mensuplarının alın teri vardır. 2011'de burada deprem olurken Fatih Belediye Başkanıydım. O dönem bütün imkanlarımızla Van'daydık. 6 ay boyunca büyük sahra çadırlarında Vanlılarla beraber yattık, beraber kalktık."

        - "Kötü niyetlerini bütün Türkiye'ye göstermiş durumdalar"

        İstanbul'daki izinsiz gösterilere de değinen Demir, "İstanbul'da düzenlenen provokatif gösteriler sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, merhume annesine ve ailesine dil uzatan alçakların bu çirkin söylemlerinin milletin nezdinde karşılıksız kalmayacağını herkes bilmelidir. Sadece Cumhurbaşkanımızın ailesine değil, aynı zamanda milletimizin değerlerine, aile mahremiyetine ve insanlık onuruna yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bu hadsizliğe teşvik edenler ve organize edenler, günlerdir kin ve nefret dilini kullanarak, toplumu kutuplaştırmaya çalışarak aslında kendi yıkıcı niyetlerini, akıllarındaki kötü niyetlerini bütün Türkiye'ye göstermiş durumdalar. Bu provokatif, ahlaktan yoksun ve saldırgan tutumu sergileyenler muhakkak adaletin karşısına çıkacaklardır. Muhakkak milletin iradesini karşılarında bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

        - "Kendileri gibi düşünmeyen kimseyi sevmezler"

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise son günlerde İstanbul'da yaşanan olaylara değinerek, "CHP zihniyetinin gerçek yüzünü görmüş olduk. Bölgedeki çocuklara uzatılan pamuk şekere bile itirazları var. Türkiye'deki milli şirketlerin tamamına boykot çağrısı yapıyor CHP Genel Başkanı. Onlar ne yaparsa yapsın, biz TOGG'umuzu üretiyoruz, SİHA ve İHA üretiyoruz." diye konuştu.

        AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da göreve başladıkları günden bu yana kentin sorunlarının çözümü için tüm kesimlerle bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

        Yüklerinin ağır, sorumluluklarının büyük olduğunu dile getiren Arvas, "Paylaşarak taşıyacağımız bu yükte her birimize ayrı ayrı sorumluluklar düşüyor. İnşallah hep birlikte şeffaf, dürüst ve erdemli bir gayretle, Van'a ve Van halkına hizmet ederek, sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışacağız." dedi.

        Programa AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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