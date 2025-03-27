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        Büro Memur-Sen Van Şube Başkanlığına seçilen İmrak, mazbatasını aldı

        Büro Memur-Sen Van Şube Başkanlığına seçilen Cahit İmrak, sendika üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:33 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:39
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        Büro Memur-Sen Van Şube Başkanlığına seçilen İmrak, mazbatasını aldı
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        Büro Memur-Sen Van Şube Başkanlığına seçilen Cahit İmrak, sendika üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Hafta sonu yapılan 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Büro Memur-Sen Van Şube Başkanı seçilen İmrak, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Seçim sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirten Cahit İmrak, sendika üyelerinin beklenti ve taleplerini karşılamak için çalışacaklarını söyledi.

        Yeni yönetimin hedefinin, sendika üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu vurgulayan İmrak, sosyal hakların iyileştirilmesi ve çalışanların özlük haklarının korunması için çaba harcayacaklarını ifade etti.

        İmrak, sendika içinde dayanışma ruhunu daha da güçlendirecek projeler üzerinde çalışacaklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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