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        Van'da 4 yöresel yemek coğrafi tescil belgesi aldı

        Van'ın yöresel yemeklerinden erişte aşı, acem köftesi, Van tavası ve helise, coğrafi tescil belgesi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:43
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        Van'da 4 yöresel yemek coğrafi tescil belgesi aldı
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        Van'ın yöresel yemeklerinden erişte aşı, acem köftesi, Van tavası ve helise, coğrafi tescil belgesi aldı.

        Van Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamaya göre, kentin kültürel mirasının korunması ve ileriye taşınması için çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, kentin yöresel lezzetlerinden erişte aşı, acem köftesi, Van tavası ve helise için yapılan coğrafi tescil başvurusu tamamlandı.

        Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 4 ürünün coğrafi tescil belgesi aldığını belirtti.

        Coğrafi tescil belgesi alan ürünlerin yerel ekonomiye katkı sunmakla birlikte kültürel mirasın korunmasında da önemli rolü olduğunu vurgulayan Takva, şunları kaydetti:

        "Son tescillerle birlikte coğrafi işaret tescilli ürün sayımız 14'e yükseldi. Ürünlerimiz Van tavası, erişte aşı, acem köftesi ve helise olarak literatüre geçti. Türkiye'nin başarılı kentlerinden biri olarak tüm ürünlerimizi kayıt altına almak, kültürel mirasımızı korumak ve ürünlerin katma değeri yüksek ekonomiye dönüşmesi için çalışıyoruz. Coğrafi işaretli tescil liginde şehrimizin hatırı sayılır bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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