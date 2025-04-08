Sigarayı bırakan öğretmen, meslektaşlarını da sağlıklı yaşama teşvik ediyor

NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Edremit ilçesinde görev yapan özel eğitim öğretmeni İbrahim Gözüaçık, 4,5 yıl önce kurtulduğu sigara bağımlılığından 20 meslektaşının da kurtulmasına öncülük etti.

Ayhan Şahenk Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezinde görevli Gözüaçık, kokusundan duyduğu rahatsızlık ve sağlığına zararları nedeniyle 18 yıl boyunca içtiği sigarayı bırakmaya karar verdi.

Daha önce günde 2 paketten fazla sigara içen Gözüaçık, uyguladığı yöntemlerle hem sigarayı bıraktı hem de spora başlayarak sağlıklı yaşama adım attı.

Azmi ve ortaya koyduğu iradeyle çevresindekilere de örnek olan, 20 meslektaşının da sigara bağımlılığından kurtulmasına öncülük eden Gözüaçık, sigarayı bırakmada zorlanan öğretmenleri profesyonel destek almaları için Yeşilaya yönlendiriyor.

Sigara içtiği yılların pişmanlığını yaşayan 35 yaşındaki Gözüaçık, AA muhabirine, sigaranın insanlarda psikolojik ve fizyolojik problemlere yol açtığını söyledi.

Sigaranın kullanıcıları depresif ve mutsuz hissettirdiğini anlatan Gözüaçık, "Sigara kullandığım zamanlar enerjim çok düşüyordu. Hayatımı, okuldaki performansımı etkiliyordu, öğrencilerle birebir ilişkime zarar veriyordu. Ben de bu durumları göz önüne alarak bırakmaya karar verdim." dedi.

Öğretmen arkadaşlarına da bu konuda yardımcı olmaya çalıştığını belirten Gözüaçık, "Meslektaşlarım yanıma geliyor ve birçoğu sigarayı bırakmak için can atıyor. Ben de sigaranın kartondan yapılmış bir canavar olduğunu söylüyorum. Bu konuda birbirimize yardımcı oluyoruz. Bırakmakta zorlanan öğretmenlerimize Yeşilaya gitmelerini öneriyorum. Yeşilayın bu konuda çok önemli çalışmaları var. Birçok meslektaşıma sigarayı bıraktırdım. Yeter ki kurtulmak istesinler." diye konuştu.

Daha önce de birçok kez sigarayı bırakmaya çalıştığını ancak her defasında başarısız olduğunu dile getiren Gözüaçık, bu durumun korkutucu bir hal aldığını, "asla bırakamayacağım" diye düşünmesine yol açtığını dile getirdi.