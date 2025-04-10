Öğretmen kardeşler aynı okulda öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

NEVZAT UMUT UZEL/NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde öğretmenlik yapan Veysel ve kardeşi Zeki Fidan, aynı okulda öğrencilerinin en iyi eğitimi alması için çaba gösteriyor.

İlçede dünyaya gelen 32 yaşındaki Veysel ile 27 yaşındaki Zeki Fidan, lise eğitimlerini farklı okullarda tamamladı.

Daha sonra Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitiren Veysel Fidan, doğup büyüdüğü ilçede öğretmenlik yapmaya başladı.

Ağabeyini örnek alan Zeki Fidan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Fidan, eğitimini tamamladıktan sonra ağabeyinin öğretmenlik yaptığı Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu ve Ortaokuluna atandı.

Aynı okulda görev yapan ağabey ve kardeşi, öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

- "Kardeşimle birbirimize yardımcı oluyoruz"

Ağabey Veysel Fidan, AA muhabirine, kardeşiyle aynı okulda görev yapmalarının kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

Zorlandıkları konularda birbirlerine yardımcı olduklarını, meslek dayanışması yaptıklarını anlatan Fidan, "İnsanın kardeşiyle, kan bağının olduğu biriyle çalışması çok güzel bir şey. Üç hususta çok şanslıyım, hem kendi memleketimde görev yapıyorum hem kardeşimle aynı mesleği yapıyorum hem de aynı okulda görev yapıyoruz. Bu çok güzel bir duygu çünkü aileden birinin yanında olması, onunla aynı yeri paylaşmak insana güven veriyor." dedi.

Kardeşi göreve başladığında ona neler yapması gerektiğini anlattığını belirten Fidan, şöyle konuştu:

"O da bana sınıf öğretmeni olarak okuma yazma konusunda eksiği olan öğrencilere nasıl yaklaşmam gerektiği, hangi konulara ağırlık vermem gerektiği hakkında bilgiler verdi. Kardeşimle sürekli birbirimize yardımcı oluyoruz. Öğrencilerim gelip 'Hocam kardeşinizle aynı yerde çalışmak nasıl bir duygu?' diye soruyor. Çok güzel bir duygu olduğunu söylüyorum. Kardeşi olan öğrenciler şimdiden bizi örnek alıyor."

- "Ağabeyim öğretmen olduğu zaman beni çok etkiledi"