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        Van'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Van'ın Erciş ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:10 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:18
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        Van'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Van'ın Erciş ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sahilkent Mahallesi'nde Fırat Karkut yönetimindeki 26 B 2474 plakalı otomobil ile Polat Yalçınkaya idaresindeki 07 ABJ 338 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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