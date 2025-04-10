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        Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda stant açtı

        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda açılan stant ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:25 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:28
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        Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda stant açtı
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        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda açılan stant ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını açtı.

        Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara Van ve diğer illerden üniversite, özel firmalar ve kurumlar katıldı.

        Teknolojik ürünlerin sergilendiği, panellerin, atölyelerin ve söyleşilerin yapıldığı fuarda, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı da stant açtı.

        Stantta, belediye bünyesindeki meslek edindirme kursları, usta öğreticiler ve girişimci kadınlar tarafından hazırlanan ürünler ile Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezleri tanıtıldı.

        Stantları ziyaret eden katılımcılar, yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgilendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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