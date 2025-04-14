Van Gölü çekildikçe Çarpanak Adası'na giden antik yol ortaya çıkıyor

ÖZKAN BİLGİN - Van Gölü'nün seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle asırlar önce Çarpanak Adası'na ulaşımın sağlanması için yapılan 1 kilometrelik antik yolun yaklaşık yüzde 60'ı ortaya çıktı, su altında kalan kısımları ise daha da belirginleşti.

Kuraklık ve aşırı buharlaşmanın etkisiyle su kaybının yaşandığı Van Gölü'nde, kıyılardaki çekilme sonucu bazı tarihi yapılar, binlerce yılda oluşan mikrobiyalitler görünür hale geldi.

Göldeki en büyük adalardan biri olan, üzerindeki Ktouts Manastırı ve doğasıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Çarpanak Adası'nı karaya bağlayan 1 kilometre uzunluğundaki antik yol da su seviyesinin düşmesiyle son yıllarda ortaya çıktı.

Yaklaşık yüzde 60'ı su seviyesinin üzerine çıkan yolun suyun altında kalan kısımları da bu yıl daha belirgin hale geldi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, AA muhabirine, Urartuların Van Gölü Havzası'nı aktif olarak kullandığını söyledi.