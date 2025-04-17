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        Türkiye Petrolleri'nin Van'da petrol arama çalışması sürüyor

        Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından başlatılan petrol arama çalışması 200 personel ve 30 iş makinesiyle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:57 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:12
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        Türkiye Petrolleri'nin Van'da petrol arama çalışması sürüyor
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        Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından başlatılan petrol arama çalışması 200 personel ve 30 iş makinesiyle devam ediyor.

        İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde jandarma ile güvenlik korucularının nöbet tuttuğu bölgede 200 tonluk petrol sondaj kulesi kuruldu.

        Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ve AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, şantiyeyi ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Arvas, gazetecilere, bölgede madenlerin ve jeotermal kaynakların ekonomiye kazandırılması için altyapı çalışması yürütüldüğünü söyledi.

        En kısa sürede müjdeli haberler beklediklerini belirten Arvas, "Bu çalışmanın bereketli olmasını diliyoruz. İnşallah 3, 4 ayda bir emare görürüz. Oluk oluk, Şırnak'ta olduğu gibi petrol çıkacak. Ülkemizin birlik ve beraberliği için artık kendi göbeğimizi kendimiz kesecek noktadayız. Sondajlar bize ait." dedi.

        Bölgede 200 tonluk sondaj kulesinin kurulduğunu ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

        "Derin sondajlar yapabilecek noktadayız. Yaptığımız İHA, SİHA'lar gibi petrolümüzü, gazımızı çıkaracağız. Milli kaynaklarımız, milli makinelerimizle derin sondaj kuyularını yapıyoruz. İnşallah gravitesi yüksek, kaliteli bir petrol çıkacak. Petrolde dışa bağımlı bir ülkeyiz. İnşallah bu çalışmayla dışa bağımlılığımız minimize edilecek. 1500 metre derin sondaj yapılarak teknolojik imkanlarla inşallah birkaç ayda petrole ulaşılacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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