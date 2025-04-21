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        Çiçek açan ağaçlarla renklenen Çarpanak Yarımadası doğaseverlerin ilgisini çekiyor

        Van'daki Çarpanak Yarımadası, çiçek açan kayısı ve badem ağaçlarının oluşturduğu eşsiz manzarasıyla bugünlerde doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:31
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        Çiçek açan ağaçlarla renklenen Çarpanak Yarımadası doğaseverlerin ilgisini çekiyor
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        Van'daki Çarpanak Yarımadası, çiçek açan kayısı ve badem ağaçlarının oluşturduğu eşsiz manzarasıyla bugünlerde doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

        Van Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alan yarımada, ağaçların çiçek açması ve doğanın canlanmasıyla seyrine doyum olmayan manzaraya büründü.

        Ortaya çıkan manzarayı görmek ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları yarımadada ve tekneyle ulaşılabilen Çarpanak Adası'nda yoğunluk oluşturdu.

        Şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki yarımadaya gelenler, bölgede yürüyüş ve piknik yaptı. Fotoğraf tutkunları ise ortaya çıkan eşsiz manzarayı görüntüledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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