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        Van'da 48 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 48 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:11
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        Van'da 48 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 48 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 13-20 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 41 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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