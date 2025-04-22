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        Van'da "nitelikli yağma" suçunu işleyen 4 şüpheli yakalandı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde "nitelikli yağma" suçunu işleyenlere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 22:52 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:52
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        Van'da "nitelikli yağma" suçunu işleyen 4 şüpheli yakalandı
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde "nitelikli yağma" suçunu işleyenlere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "nitelikli yağma" suçu kapsamında kentte 8 ayrı eylem gerçekleştirenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında tespit edilen 4 ikamet ve bir işyerinde yapılan aramada, 658 fişek, 89 av tüfeği kartuşu, 50 kurusıkı tabanca fişeği, 8 şarjör, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 3 tüfek, 2 tabanca, 2 tüfek şarjörü, kurusıkı tabanca, muşta, teleskopik jop, boş senet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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