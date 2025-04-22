Van'da "nitelikli yağma" suçunu işleyen 4 şüpheli yakalandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde "nitelikli yağma" suçunu işleyenlere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde "nitelikli yağma" suçunu işleyenlere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "nitelikli yağma" suçu kapsamında kentte 8 ayrı eylem gerçekleştirenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında tespit edilen 4 ikamet ve bir işyerinde yapılan aramada, 658 fişek, 89 av tüfeği kartuşu, 50 kurusıkı tabanca fişeği, 8 şarjör, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 3 tüfek, 2 tabanca, 2 tüfek şarjörü, kurusıkı tabanca, muşta, teleskopik jop, boş senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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