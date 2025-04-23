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        Erciş'te sağanak etkili oldu

        Van'ın Erciş ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:22
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        Erciş'te sağanak etkili oldu
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        Van'ın Erciş ilçesinde sağanak etkili oldu.

        İlçede gece etkili olan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde etkisini sürdürdü.

        Sağanak nedeniyle Sahilkent Mahallesi'nde asfaltın bir kısmı çöktü, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

        Araç sürücüleri, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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