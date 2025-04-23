Erciş'te sağanak etkili oldu
Van'ın Erciş ilçesinde sağanak etkili oldu.
Van'ın Erciş ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede gece etkili olan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde etkisini sürdürdü.
Sağanak nedeniyle Sahilkent Mahallesi'nde asfaltın bir kısmı çöktü, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
Araç sürücüleri, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
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