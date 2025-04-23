Van'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında dün, 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 12 kişi de yaralanmıştı.

Büyük bir acı yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Kaya'yı meslektaşları ve çevredekiler teskin etti.

Olay yerinde duran Kaya, kazada ölenlerin arasında kardeşi Selim Kaya'nın da olduğunu gördü.

Dün, hasta nakli için Van'a giden Hakkari 112 Acil Komuta Kontrol Merkez'inde görevli ambulans sürücüsü Şaban Kaya da dönüş sırasında kazaya denk geldi.

Hayatını kaybeden Selim ve eşi Gülcan Kaya, Fadıl Korkmaz, Mehmet Yacan, Dindar Engin, Erkan Koç, Metin Kandemir ve Yıldız Erik'in cenazeleri, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında dün, 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu ağır yaralanan Yıldız Erik, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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