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        Van'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

        Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:46
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        Van'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
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        Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

        Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında dün, 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu ağır yaralanan Yıldız Erik, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hayatını kaybeden Selim ve eşi Gülcan Kaya, Fadıl Korkmaz, Mehmet Yacan, Dindar Engin, Erkan Koç, Metin Kandemir ve Yıldız Erik'in cenazeleri, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

        Kazada yaralanan 3'ü ağır 11 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

        - Hasta naklinden dönerken kardeşinin cenazesiyle karşılaştı

        Dün, hasta nakli için Van'a giden Hakkari 112 Acil Komuta Kontrol Merkez'inde görevli ambulans sürücüsü Şaban Kaya da dönüş sırasında kazaya denk geldi.

        Olay yerinde duran Kaya, kazada ölenlerin arasında kardeşi Selim Kaya'nın da olduğunu gördü.

        Büyük bir acı yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Kaya'yı meslektaşları ve çevredekiler teskin etti.

        Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında dün, 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 12 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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