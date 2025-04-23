Van ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van Valiliği önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda devam eden programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolü olduğunu belirten Aras, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kaderinde ve Kurtuluş Savaşı'mızda bir dönüm noktasını oluşturan bu tarihi gün, aynı zamanda gelecek nesillerin bağımsız, özgür ve her bakımdan gelişmiş bir Türkiye'de yaşaması için verilen mücadelenin en anlamlı sembolüdür. Vatan topraklarının dört bir yandan işgal edildiği, milletimizin varoluş mücadelesi verdiği o zorlu günlerde, istiklal aşkıyla ayağa kalkan Türk milleti, kendi kaderine sahip çıkmış, Anadolu'nun bağrından doğan bu irade ile Cumhuriyet'in temelleri atılmıştır."

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı. - Bitlis Bitlis'te düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Prof. Dr. Fuat Sezgin Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, milli iradenin tecelligahı TBMM'nin 105. yıl dönümünün hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu. Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meşruiyetin millet iradesinde olduğunu bildiği için arkadaşlarıyla karar vererek TBMM'yi kurduğunu anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

"En yoğun dönemde dahi milli iradenin tecelligahı olan TBMM'yi kurmuş ve İstiklal Harbi'mizi bu meclis vasıtasıyla yönetmişiz. Dolayısıyla milli irade bu kadar önemlidir. Önemli bir şey daha var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü siz sevgili çocuklarımıza armağan etmiştir çünkü biliyoruz ki bir milletin geleceği çocuklarındadır. Bu anlayışla çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çocuklarımızın akademik başarı anlamında hayata en iyi şekilde hazırlanması önemlidir. Buna ek olarak sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öz güvenli gençlik yetiştirmek zorundayız. Manevi değerlerine sahip bir gençlikle inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün mazlum milletlere ümit olmaya devam edecektir." Gençlerin sadece ailelerinin değil, aynı zamanda büyük bir milletin umudu olduğunu belirten Karakaya, "Size güveniyoruz. Sizler bu aziz Türk bayrağını çok yukarılara taşıyacak nesilsiniz. Bu güzel vatanı bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'nın da konuşma yapmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu. Öğrencilerin Vali Karakaya'a Türk bayrağı takdim etmesi ve yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle son bulan törene, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - Hakkari Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrenci ve öğretmenleri kabul etti. Öğrencilerle sohbet edip bayramlarını kutlayan Çelik, makam koltuğunu temsili olarak 6. sınıf öğrencisi Mihrimah Dinç'e devretti. Ardından kapalı spor salonunda devam eden programda öğrenciler, şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik, Vali Yardımcıları Furkan Berber ve Abdulkadir Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - Muş Muş'ta düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda devam eden törende, öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu, şiirler okudu. Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, tam bağımsızlık ülküsünün ışığında, milletin kaderine sahip çıktığı, iradesini, inancını ve kararlılığını tek yürek olarak dünyaya ilan ettiği tarihi günün üzerinden 105 yıl geçtiğini söyledi. 23 Nisan'ın, bir milletin küllerinden doğarak yeniden ayağa kalkışının ve geleceğini çocuklarına emanet edişinin simgesi olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti: