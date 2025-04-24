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        Van'da birçok kuş türünün yaşadığı sazlık alanda yangın çıktı

        Van'ın Edremit ilçesinde, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 18:44 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:44
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        Van'da birçok kuş türünün yaşadığı sazlık alanda yangın çıktı
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        Van'ın Edremit ilçesinde, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.

        Gölkaşı Mahallesi'nin güney kısmından geçen Engil Çayı kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede binlerce metrekarelik alana yayıldı.

        Bölgeden dumanların yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine buraya itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Bataklık nedeniyle yangının çıktığı yere ulaşamayan ekipler, bölgede önlem aldı.

        Çok sayıda tür kuşun barındığı alandaki yangın, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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