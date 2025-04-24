Van'da birçok kuş türünün yaşadığı sazlık alanda yangın çıktı

Gölkaşı Mahallesi'nin güney kısmından geçen Engil Çayı kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede binlerce metrekarelik alana yayıldı.

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