Van'da görme kaybı yaşayan 64 yaşındaki hastaya kornea nakli yapıldı

Van'da kornea nakli yapılan 64 yaşındaki hasta, görme yetisini yeniden kazandı.

Hakkari'de yaşayan Hüseyin Kurt, 3 yıl önce sol gözünde görme kaybı yaşamaya başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğine başvuran hastaya, kornea nakli yapılması kararlaştırıldı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Rumeysa Bilmez Tan ve ekibince sol gözüne kornea nakli yapılan hasta, görme yetisini yeniden elde etti.

Tan, gazetecilere, hastanın uzun aranın ardından görme yetisini yeniden kazanmasının, ailesini ve kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Hastanın sağ gözüne de kornea nakli yapacaklarını belirten Tan, şunları kaydetti:

"Her iki gözünde görme çok düşüktü, ışık hissi yoktu. Sol gözü için kornea nakli planladık ve Bakanlıktan gerekli izinleri alarak temin ettiğimiz korneayı başarıyla naklettik. Ameliyat sonrası görme keskinliği yüzde 30 seviyelerine çıktı. Bu, oldukça sevindirici bir gelişme. Kornea nakillerinin Van'da yapılması önemli bir sağlık hizmeti. Hüseyin amcanın tedavi süreci devam ediyor. Sağ gözü için de ilerleyen dönemde nakil planlıyoruz. Bu ameliyatların yerel hastanelerde yapılabiliyor olması, hastaların büyük şehirlere gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor."