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        Van'da "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi

        Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 17:52 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:52
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        Van'da "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi
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        Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.

        Kent Meydanı'ndaki alanda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İlahilerin seslendirildiği etkinlikte Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Molla Beşir Şimşek, Kürtçe konuşma yaptı.

        Çocukların seslendirdiği ilahi ve şiirlerin ardından program vakıf gönüllülerinin sahnelediği tiyatro oyunu ile devam etti.

        Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlik dua edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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