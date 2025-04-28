Van'da mesai dışı poliklinik hizmetiyle randevu bekleyen hasta sayısı azaldı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan mesai dışı poliklinik hizmetiyle randevu bekleyen hasta sayısında düşüş yaşandı.

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu amaçla başlatılan mesai dışı poliklinik hizmetiyle randevu bekleyen hasta sayısında düşüş yaşandığını belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölge illerine de hizmet verdiği için yoğun bir başvuru var. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak için günlük poliklinik saatimiz dışında mesai sonrası zamanlarda da planlama yapıyoruz. Bu konuda iyi bir seviyeye geldiğimizi söyleyebilirim. Özellikle randevunun zor bulunduğu bölümlerde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gönüllülük esasına göre yapıldığı için doktorlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlarımızla bu konuları görüşerek poliklinik hizmeti sunuyoruz."