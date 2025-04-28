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        Van'da gümrük kaçağı 66 kilo 668 gram altın ele geçirildi

        Van'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 66 kilo 668 gram altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:03 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:03
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        Van'da gümrük kaçağı 66 kilo 668 gram altın ele geçirildi
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        Van'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 66 kilo 668 gram altın ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van Ferit Melen Havalimanı'nda kıymetli maden ve para taşımacılığı yapan firmaların gönderileri üzerinde denetim yaptı.

        Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 66 kilo 668 gram altın, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon 760 bin lira, 107 bin 430 dolar, 133 bin 605 avro ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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