Van'da kaçak avlanan 50 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak avlanan 50 kilogram canlı inci kefali suya geri bırakıldı, 200 metre ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesine yönelik denetimler sürüyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile güvenlik güçleri, kentteki dere yataklarında ve balıkların göç ettiği bölgelerde 7 gün 24 saat esasıyla çalışma yapıyor.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, Akköprü Deresi'nde kaçak avlanan 50 kilogram canlı inci kefali ele geçirildi.

Balıkları suya geri bırakan ekipler, kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre ağa el koydu.

Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefali için 15 Nisan'da av yasağı sürecinin başladığını söyledi.