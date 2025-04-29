Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kaçak avlanan 50 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak avlanan 50 kilogram canlı inci kefali suya geri bırakıldı, 200 metre ağ ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kaçak avlanan 50 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak avlanan 50 kilogram canlı inci kefali suya geri bırakıldı, 200 metre ağ ele geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesine yönelik denetimler sürüyor.

        Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile güvenlik güçleri, kentteki dere yataklarında ve balıkların göç ettiği bölgelerde 7 gün 24 saat esasıyla çalışma yapıyor.

        Bu kapsamda yapılan denetimlerde, Akköprü Deresi'nde kaçak avlanan 50 kilogram canlı inci kefali ele geçirildi.

        Balıkları suya geri bırakan ekipler, kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre ağa el koydu.

        Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefali için 15 Nisan'da av yasağı sürecinin başladığını söyledi.

        Üç ay sürecek av yasağında inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi için sıkı denetim yaptıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

        "İnci kefallerinin tatlı sulara girişi devam ediyor. Bu yıl yağışların istenilen düzeyde olması balıkların göçünü de olumlu etkiledi. Buna bağlı yoğun bir balık göçü bekliyoruz. Verimli bir yıl geçirmeyi umut ediyoruz. Kolluk kuvvetlerimizle 7 gün 24 saat esasına göre denetimler yapıyoruz. Kaçak avcılığın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 5 olaya müdahale ettik. Dün gece 200 metre uzunluğunda uzatma ağa el koyduk. Ele geçirdiğimiz 50 kilogram inci kefalini suya bıraktık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek

        Benzer Haberler

        Van'daki "kuş cenneti" onarım çalışmasıyla kurumaktan kurtarıldı
        Van'daki "kuş cenneti" onarım çalışmasıyla kurumaktan kurtarıldı
        Van'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Van'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Van'da ekipler, 7/24 inci kefali denetiminde
        Van'da ekipler, 7/24 inci kefali denetiminde
        Van'da havalimanında kaçak altın ve para ele geçirildi
        Van'da havalimanında kaçak altın ve para ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı 66 kilo 668 gram altın ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı 66 kilo 668 gram altın ele geçirildi
        Van'da mesai dışı poliklinik hizmetiyle randevu bekleyen hasta sayısı azald...
        Van'da mesai dışı poliklinik hizmetiyle randevu bekleyen hasta sayısı azald...