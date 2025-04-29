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        Van'da özel gereksinimli çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

        Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:05
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        Van'da özel gereksinimli çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi
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        Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

        İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe aileleri ve öğretmenleriyle katılan çocuklara uçurtma dağıtıldı.

        Öğretmenleri ve velileriyle eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, Türk bayrağı ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmaları uçurarak Van semalarını renklendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de çocukların uçurtmalarını yapmalarına yardım etti, onlarla uçurtma uçurdu.

        Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Muhammed Şamil Aliağaoğlu, AA muhabirine, özel gereksinimli öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlemek istediklerini söyledi.

        Bu kapsamda düzenledikleri uçurtma şenliğinin renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Aliağaoğlu, "Alanda 400'e yakın özel gereksinimli öğrencimiz bulunuyor. Onlarla uçurtma uçurduk, müzik dinletimiz oldu, halay çektik. Daha sonra ikramda bulunduk. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

        Okul Öncesi Öğretmeni Fadime Demir ise etkinlikte eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

        Çocukların doğayla buluştuğunu, baharın coşkusunu yaşadığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

        "Bu tür etkinlikler çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimi açısından çok kıymetli. Etkinliğe vesile olan başta Sayın Valimiz Ozan Balcı'ya, Van Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada çocuklarımızın yüzündeki mutluluğa tanıklık etmek biz eğitimciler için de büyük ödüldü."

        Öğrenci velilerinden Mekin Güleç ise "Bu tür etkinliklerin olması özel çocuklar için güzel bir şey. Bunun devamlılığı olursa veliler olarak çok memnun oluruz. Güzel etkinlik oldu." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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