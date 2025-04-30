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        Van Valisi Balcı'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 20:17 Güncelleme: 30.04.2025 - 20:17
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        Van Valisi Balcı'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Balcı, mesajında, ülkenin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında emek ve alın terlerinin önemli olduğunu belirtti.

        Tüm işçi ve emekçilerin gününü tebrik eden Balcı, şunları kaydetti:

        "1 Mayıs, çalışanlar tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı mücadele günü olarak bütün dünyada kutlanırken aynı zamanda çalışma hayatında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşlerin tartışılmasına zemin hazırlamaktadır. Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğine yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle kamu ve özel sektörde çalışan tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu günler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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