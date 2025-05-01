Van Kalesi'nde kayalıktan düşerek yaralanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Van Kalesi'nde kayalık alandan düşen ve ayağı kırılan 68 yaşındaki kadın, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Van Kalesi'nde kayalık alandan düşen ve ayağı kırılan 68 yaşındaki kadın, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Gezmek amacıyla Van Kalesi'nde giden S.K, kayalık alanda dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Mahsur kaldığı yerden ekiplerce çıkarılan kadının, ayağının kırıldığı tespit edildi.
Sedyeyle kaleden indirilen S.K, ambulansla hastaneye götürüldü.
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