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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Van'da düzenlenen panele katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'da "Barış ve Demokratik Toplum" paneline katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 20:29 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:38
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Van'da düzenlenen panele katıldı
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'da "Barış ve Demokratik Toplum" paneline katıldı.

        Demokratik Öğrenci Birliği tarafından düzenlenen panelde konuşan Hatimoğulları, gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Gençleri çok önemsediklerini vurgulayan Hatimoğulları, "Bu kapsamda genç arkadaşlarımızın da bu çağrının özü itibarıyla bir demokratik toplumun inşası konusunda önemli rolü bulunmaktadır. Çağrının motor gücü olan gençlerin de bu çalışmaların içinde doğrudan olması ve yürütmesi önemlidir. Dünyadaki bütün bu gelişmeleri en iyi şekilde idrak ederek bu çağrının ne anlama geldiğini yorumlayabiliriz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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