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        Göç yolculuğuna başlayan inci kefalleri, kolluk kuvvetlerinin korumasında

        MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalleri, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerle korunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:21 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:21
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        Göç yolculuğuna başlayan inci kefalleri, kolluk kuvvetlerinin korumasında
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        MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalleri, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerle korunuyor.

        Nesillerini devam ettirmek amacıyla 15 Nisan-15 Temmuz döneminde yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin Van Gölü'ne dökülen akarsulara yolculuğu devam ediyor.

        Her yıl binlerce insanın tanıklık ettiği zorlu yolculukla nesillerini sürdürmeye çalışan inci kefallerinin bu süreçte kaçak avlanılmasını engellemeye çalışan İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri teknolojik imkanları da kullanarak koruma tedbirleri alıyor.

        Balık göçünün en yoğun yaşandığı yerlerden Muradiye ilçesinde de jandarma ve polis ekipleri, akarsuların göle döküldüğü bölgeleri, sulak alanları ve dere kenarlarını termal kameralar ve dronlarla 7 gün 24 saat esasıyla kontrol altında tutuyor.

        Uygulama noktalarında da sıkı tedbirler alan güvenlik güçleri, balıkların üreme dönemlerini güvenli şekilde tamamlamaları için özveriyle görev yapıyor.

        - "Balıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılması bizim için önemli"

        Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, AA muhabirine, milyonlarca inci kefalinin akarsulara göçünün başladığını söyledi.

        Balıkların korunması için kolluk kuvvetlerinin de gerekli önlemleri aldığını vurgulayan Aydoğan, şunları kaydetti:

        "Van'ın önemli bir endemik türü olan inci kefalinin göç yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Bu süre zarfında balıkların korunması bizim için önemli. Bu nedenle emniyet ve jandarma ekiplerimizle her türlü önlemi 24 saat esaslı alıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz geceleri termal kameralar ile gündüzleri dronla ve yaya devriyelerle önlemlerini alıyor. Balıkların korunması, gelecek nesillere aktarılması bizim için önemli."

        - "İnci kefalleri sürüler halinde akarsulara gelmeye başladı"

        Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise balıkların bu dönemde korunmasının önemli olduğunu belirtti.

        Son yıllarda bu konudaki duyarlılığın geliştiğini dile getiren Akkuş, "İnci kefalleri sürüler halinde akarsulara girmeye başladı. Şu anda bulunduğumuz yer Muradiye ilçesinde Bendimahi Çayı. Burası, balıkların en uzun göç yolunu oluşturuyor. Akarsuya giren balıklar, yukarı kesimlere doğru 23-24 kilometre kadar çıkıyor. Şu anda göçün başlangıcındayız. Burada bol miktarda balık var. Gelecek günlerde burada gördüğümüz balıkların daha da arttığına tanıklık edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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