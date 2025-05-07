Van'da zabıta ekiplerinden kafelere denetim
Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kafelerde denetim yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kafelerde denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kafeleri gezen zabıta ekipleri, genel temizlik durumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen kuralları, ürünlerin saklama koşulları ve iş yeri ruhsatlarını kontrol etti.
Kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmeler uyarılırken, son kullanma tarihleri geçen ürünler de imha edildi.
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