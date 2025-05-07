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        Van'da zabıta ekiplerinden kafelere denetim

        Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kafelerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:36 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:36
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        Van'da zabıta ekiplerinden kafelere denetim
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        Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kafelerde denetim yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kafeleri gezen zabıta ekipleri, genel temizlik durumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen kuralları, ürünlerin saklama koşulları ve iş yeri ruhsatlarını kontrol etti.

        Kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmeler uyarılırken, son kullanma tarihleri geçen ürünler de imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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