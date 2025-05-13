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        AK Parti Van İl Başkanı Arvas'tan "Terörsüz Türkiye" açıklaması:

        AK Parti Van İl Başkanı Abdullahat Arvas, "Terörsüz Türkiye" sürecinin sadece bir güvenlik hedefi değil, ekonomik kalkınma, toplumsal barış, demokratikleşme ve kültürel kardeşlik projesi olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:01
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        AK Parti Van İl Başkanı Arvas'tan "Terörsüz Türkiye" açıklaması:
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        AK Parti Van İl Başkanı Abdullahat Arvas, "Terörsüz Türkiye" sürecinin sadece bir güvenlik hedefi değil, ekonomik kalkınma, toplumsal barış, demokratikleşme ve kültürel kardeşlik projesi olduğunu belirtti.

        Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır süregelen terör sorunlarının hem toplumsal birlikteliğe ve kardeşliğe zarar verdiğini hem de ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının önünde büyük bir engel oluşturduğunu ifade etti.

        "Terörsüz Türkiye" sürecinin barışı kalıcı hale getirmeyi ve halkları ortak bir gelecek hedefinde birleştirmeyi amaçlayan stratejik bir dönüşüm projesi olduğunu vurgulayan Arvas, şunları kaydetti:

        "Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik hedefi değil, ekonomik kalkınma, toplumsal barış, demokratikleşme ve kültürel kardeşlik projesidir. Kandan ve gözyaşından beslenerek kardeşliğimize kurşun sıkılan bu karanlık dönemin bitmesiyle, gelecek kuşakları da barış içinde yaşatacak bir mirasın temeli atılmıştır. Türkiye Yüzyılı'nda huzuru, güveni, istikrarı, adaleti, eşitliği ve kalkınmayı yeniden tesis edecek bu süreç, bizi ümmet olma bilinciyle her zamankinden daha güçlü bir şekilde birbirimize kenetleyecek."

        Toplumsal barışın, huzur içinde bir yaşamın temeli olduğunu bildiren Arvas, şöyle devam etti:

        "Türkiye, farklı kimliklerin, inançların ve dillerin zenginliğinde yoğrulmuş büyük bir milletin adıdır. Bu milletin huzur içinde yaşayabilmesi, kardeşliğini yeniden hatırlamasıyla mümkündür. Terörün yarattığı kutuplaşma, düşmanlık ve güvensizlik, sadece bugünü değil, çocuklarımızın yarınını da tehdit ediyor. Gün kardeşliğimizi pekiştirme, milli birliğimizi koruma ve ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkma zamanıdır. Terör tehdidi ve şiddetin ortadan kalkması ve güvenlik kaygısının son bulması ile özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde doğrudan yerli ve yabancı yatırımların zemini oluşacak, sağlanan teşvikler ile yatırım ortamı daha da güçlenecektir."

        Bu süreçle terörden dolayı göç eden veya üretim dışı kalan genç nüfusun yeniden ekonomik hayata kazandırılacağına işaret eden Arvas, "Terörle mücadeleye ayrılan büyük bütçeler artık eğitime, sağlığa, teknolojiye ve altyapıya yönlendirilebilecektir. Tüm bunlar uzun vadeli kalkınmayı hızlandıracaktır. Dolayısıyla güvenlik kaygısıyla büyükşehirlere göç eden beşeri sermaye, kendi memleketine geri dönecek, bu durumda bölgesel kalkınmayı destekleyecektir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi ile milletimizin kardeşliğini ve toplumsal huzuru tesis etme adına ortaya güçlü bir irade koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu sürece samimiyetle destek veren MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, katkı sunan DEM Parti yöneticilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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