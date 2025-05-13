AK Parti Van İl Başkanı Arvas'tan "Terörsüz Türkiye" açıklaması:

AK Parti Van İl Başkanı Abdullahat Arvas, "Terörsüz Türkiye" sürecinin sadece bir güvenlik hedefi değil, ekonomik kalkınma, toplumsal barış, demokratikleşme ve kültürel kardeşlik projesi olduğunu belirtti.

Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır süregelen terör sorunlarının hem toplumsal birlikteliğe ve kardeşliğe zarar verdiğini hem de ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının önünde büyük bir engel oluşturduğunu ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin barışı kalıcı hale getirmeyi ve halkları ortak bir gelecek hedefinde birleştirmeyi amaçlayan stratejik bir dönüşüm projesi olduğunu vurgulayan Arvas, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik hedefi değil, ekonomik kalkınma, toplumsal barış, demokratikleşme ve kültürel kardeşlik projesidir. Kandan ve gözyaşından beslenerek kardeşliğimize kurşun sıkılan bu karanlık dönemin bitmesiyle, gelecek kuşakları da barış içinde yaşatacak bir mirasın temeli atılmıştır. Türkiye Yüzyılı'nda huzuru, güveni, istikrarı, adaleti, eşitliği ve kalkınmayı yeniden tesis edecek bu süreç, bizi ümmet olma bilinciyle her zamankinden daha güçlü bir şekilde birbirimize kenetleyecek."