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        Van'da 23 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Tuşba ilçesinde 23 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:35
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        Van'da 23 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'ın Tuşba ilçesinde 23 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Tuşba ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.

        Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, 23 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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