Van'da 23 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde 23 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Tuşba ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, 23 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.