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        Van'da vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

        Van'da polis ekipleri, vatandaşları "Narkorehber", "En iyi narkotik polisi anne" ve "Narko yetişkin" projeleri hakkında bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:09 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:09
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        Van'da vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
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        Van'da polis ekipleri, vatandaşları "Narkorehber", "En iyi narkotik polisi anne" ve "Narko yetişkin" projeleri hakkında bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda 15-21 Mayıs tarihlerinde İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde eğitim faaliyeti düzenlendi.

        Eğitimde "Narkorehber", "En iyi narkotik polisi anne" ve "Narko yetişkin" projeleri kapsamında 396'sı anne ve anne adayı olmak üzere 447 kişi bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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