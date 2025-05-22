Van'da vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Eğitimde "Narkorehber", "En iyi narkotik polisi anne" ve "Narko yetişkin" projeleri kapsamında 396'sı anne ve anne adayı olmak üzere 447 kişi bilgilendirildi.

Bu kapsamda 15-21 Mayıs tarihlerinde İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde eğitim faaliyeti düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Van'da polis ekipleri, vatandaşları "Narkorehber", "En iyi narkotik polisi anne" ve "Narko yetişkin" projeleri hakkında bilgilendirdi.

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