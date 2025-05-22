Başkale'de takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Van-Başkale çevre yolunun Erek Mahallesi yakınlarında Ş.D yönetimindeki 28 RD 616 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki iki kişi, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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