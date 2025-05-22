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        Başkale'de takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 18:55 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:55
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        Başkale'de takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Van-Başkale çevre yolunun Erek Mahallesi yakınlarında Ş.D yönetimindeki 28 RD 616 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki iki kişi, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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