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        Müzik tutkunu polis memuru, 7 enstrüman çalıyor

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cihat Sayılgan, müzik tutkusunu 7 enstrüman çalarak sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:05
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        Müzik tutkunu polis memuru, 7 enstrüman çalıyor
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cihat Sayılgan, müzik tutkusunu 7 enstrüman çalarak sürdürüyor.

        Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Türk Müziği Bölümü'nden 2021'de mezun olan Sayılgan, 2023'te İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polisliğe başladı.

        Bir süre burada görev yaptıktan sonra 1,5 yıl önce Van Emniyet Müdürlüğüne atanan Sayılgan, polis olmasına rağmen müzik tutkusundan vazgeçmedi.

        Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çaba sarf eden polis memuru, bağlama, sazbüş, kabak kemane, piyano, cümbüş, ud ve gitar gibi enstrümanları çalarak moral kazanıyor.

        Mesai saatleri dışında kentin tarihi ve doğal mekanlarında enstrüman çalan polis memuru, şarkılarıyla çevresindekilerin hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor.

        - "Bu, aileden gelen bir yetenek"

        Sayılgan, AA muhabirine, polislik mesleğine rağmen müzik tutkusundan vazgeçmediğini söyledi.

        Birbirinden farklı 7 enstrüman çaldığını belirten Sayılgan, şunları kaydetti:

        "2021'de mezun olduktan sonra şanlı teşkilatın bir mensubu oldum. Bu süre zarfında müziğimi hiç bırakmadım, aynı şekilde devam ediyorum. Amirlerimizin ve müdürlerimizin desteğiyle bu yolda ilerliyorum. Öğretmen olan annemin sesi çok güzel, onun şarkılarıyla büyüdüm. Aynı zamanda polis çocuğuyum, babam da müzisyenlik yapıyor, bağlama çalıyor. Ağabeyim gitar çalıyor. Bu, aileden gelen bir yetenek."

        Arkadaşlarına ve meslektaşlarına da müzik eğitimi verdiğini dile getiren Sayılgan, "Şu an bağlama, sazbüş, kabak kemane, piyano, cümbüş, ud ve gitar gibi enstrümanları çalıyorum. Tanıdıklarıma, meslektaşlarıma yardımcı oluyorum, onlara da müzik eğitimi veriyorum. Elimden geldiğince çevreme fayda sağlamaya çalışıyorum." dedi.

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