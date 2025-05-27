Van'da IPARD III Programı kapsamında 16 projeye 238 milyon lira hibe sağlanacak

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'da IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan hayvancılık alanındaki 16 projeye 238 milyon lira hibe verileceğini bildirdi.

Türkmenoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından geçen yıl ilan edilen ve başvuruların bu yıl yapıldığı IPARD III 3. Başvuru Çağrı Dönemi sonuçlarının açıklandığını belirtti.

Van'ın kırsal kalkınma yatırımlarında Türkiye genelinde 5. sırada yer aldığını ifade eden Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizden 16 proje destek almaya hak kazandı. Bunların 14'ü süt üreten tarımsal işletmeler, 2'si de kırmızı et üreten tarımsal işletme projeleridir. Toplam 329 milyon lira yatırım tutarına sahip bu projelerle, Vanlı yatırımcılara TKDK tarafından 238 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Bu başarı, sadece rakamlardan ibaret değil, emeğin, üretimin, hemşerilerimizin alın terinin bir karşılığıdır. 2013'ten bu yana kırsal alanda 467 milyon lira yatırım yapılmış, 24,5 milyon avro hibe ödemesi gerçekleştirilmiş, 377 proje desteklenmiştir."