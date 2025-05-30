Kolluk kuvvetleri "Van'ın incileri" için gece gündüz nöbette

ALİ ÇELİK/MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Van Gölü'nün endemik türü olan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefali, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerle koruma altında tutuluyor.

Türkiye'nin 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.

Bu yolculukta eşsiz bir görüntü oluşturan inci kefalinin özellikle kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için başta Sahil Güvenlik ve jandarma olmak üzere birçok kurumdan ekip çalışma yürütüyor.

Termal kamera ve dron kullanarak Van Gölü havzasını 7 gün 24 saat denetim altında tutan güvenlik güçleri, göl kenarındaki yerleşim birimleri ve akarsularda kaçak avlanmaya müsaade etmiyor.

Gece görüş sistemleriyle havzayı sürekli denetleyen ekipler, Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin akarsularda güvenle yol almasına imkan sağlıyor.