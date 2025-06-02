Van'da kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs-1 Haziran'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 49 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 270 bin makaron, 5 bin 220 sigara, 1251 akaryakıt, 50 kilogram tütün, 50 puro, 33 elektronik sigara, 29 kilogram çay, 20 litre etil alkol, 778 tabanca fişeği, 125 uzun namlulu silah fişeği, 12 kartuş, 5 silah şarjör, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek ve uzun namlulu silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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