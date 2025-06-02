Van'da kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda, 270 bin makaron, 5 bin 220 sigara, 1251 akaryakıt, 50 kilogram tütün, 50 puro, 33 elektronik sigara, 29 kilogram çay, 20 litre etil alkol, 778 tabanca fişeği, 125 uzun namlulu silah fişeği, 12 kartuş, 5 silah şarjör, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek ve uzun namlulu silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs-1 Haziran'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 49 operasyon düzenlendi.

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