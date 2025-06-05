MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kurban Bayramı mesajı
Van'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Güngöralp, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Van'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Güngöralp, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Güngöralp, mesajında, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı'na ulaşmış olmanın heyecanı içinde olduğunu belirtti.
Bayramların asırlardır inanç ve heyecanla kutlandığını ifade eden Güngöralp, şunları kaydetti:
"Bayramlar, milli ve manevi değerlerimizin güçlendiği, toplumsal dayanışma ruhunun tazelendiği, birliğimizin ve beraberliğimizin daha da kuvvetlendiği zamanlardır. Büyük bir milletin evlatlarıyız. Aramıza nifak sokmak isteyenlere karşı en güçlü cevabı kardeşlik ve dayanışma ruhuyla verebiliriz. Huzur, birlik ve beraberlik içinde geçecek bir bayram diliyorum."
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