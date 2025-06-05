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        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kurban Bayramı mesajı

        Van'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Güngöralp, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:59 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:59
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        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kurban Bayramı mesajı
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        Van'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Güngöralp, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Güngöralp, mesajında, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı'na ulaşmış olmanın heyecanı içinde olduğunu belirtti.

        Bayramların asırlardır inanç ve heyecanla kutlandığını ifade eden Güngöralp, şunları kaydetti:

        "Bayramlar, milli ve manevi değerlerimizin güçlendiği, toplumsal dayanışma ruhunun tazelendiği, birliğimizin ve beraberliğimizin daha da kuvvetlendiği zamanlardır. Büyük bir milletin evlatlarıyız. Aramıza nifak sokmak isteyenlere karşı en güçlü cevabı kardeşlik ve dayanışma ruhuyla verebiliriz. Huzur, birlik ve beraberlik içinde geçecek bir bayram diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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