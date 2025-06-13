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        Başkale Kaymakamı Erdoğan, okulları ziyaret etti

        Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 10:06 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:06
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        Başkale Kaymakamı Erdoğan, okulları ziyaret etti
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        Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret eden Erdoğan, okulların çalışmaları, projeleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

        Sınıfları dolaşan Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti, oyuncak ve kitap dağıttı.

        Erdoğan, ziyaretleri kapsamında öğretmen, öğrenci ve idarecilerin taleplerini dinlediklerini belirtti.

        Amaçlarının ilçedeki eğitim kalitesini yükseltmek olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ziyaret ettiğimiz okullarımızda bir eksik tespit edilmesi durumunda anında müdahale ederek gidermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin düzenli ve kesintisiz eğitim görmeleri için gereken ne varsa devlet olarak yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Erdoğan'a İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erkan Vardi ve şube müdürleri eşlik etti.

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