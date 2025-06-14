Erciş'te trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı
Van'ın Erciş ilçesinde trafik polislerince motosikletlilere yönelik denetim yapıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde trafik polislerince motosikletlilere yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Kara Yusuf Bey Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde 6 motosiklet trafikten men edildi.
Trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen 16 motosiklet sürücüsüne 191 bin lira cezai işlem uygulandı.
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