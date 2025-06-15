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        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Babalar Günü mesajı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 13:26 Güncelleme: 15.06.2025 - 13:26
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        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Babalar Günü mesajı
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Güngöralp, mesajında, babaların hayatın her anında ailesine güç vererek, huzur ve güven kaynağı olduğunu belirtti.

        Babaların, sevgileriyle çocuklarına yol gösterdiğini ifade eden Güngöralp, şunları kaydetti:

        "İlk kahramanımız ve sarsılmaz dayanağımız olan babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Babalarımız, milli ve manevi değerlerimizi yaşatan, ailemizin direği, toplumumuzun temel taşıdır. Onların emekleri, bizlere bırakılan en kıymetli mirastır. Bu özel günde, başta ebediyete intikal etmiş tüm babalarımızı rahmetle anıyor, hayatta olan tüm babalarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum."

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