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        Van'da düzenlenen "2. Çocuk Edebiyatı Fuarı" başladı

        Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Türkiye Yazarlar Birliği ve Van Yazar ve Şairler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "2. Çocuk Edebiyatı Fuarı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:20 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:34
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        Van'da düzenlenen "2. Çocuk Edebiyatı Fuarı" başladı
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        Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Türkiye Yazarlar Birliği ve Van Yazar ve Şairler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "2. Çocuk Edebiyatı Fuarı" başladı.

        Farklı şehirlerden gelen yazarlarında katıldığı fuar, Bedesten Çarşı'sında kapılarını kitapseverlere açtı.

        Fuarın açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, kentte düzenlenen kitap fuarlarına yoğun katılımın olduğunu söyledi.

        Kentte açılan fuarları desteklediklerini belirten Şahin, "Bu yıl yaptığımız kitap fuarları yoğun ilgi gördü. Bugün de çocuk edebiyatı fuarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız kültürel hafızayı canlı tutmak ve yazarlarımızın eserlerini görünür kılmaktır." dedi.

        Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilcisi ve Van Yazar ve Şairler Derneği Başkanı Zeki Taştan ise "2 gün önce düzenlediğimiz kitap fuarı yoğun ilgi ile karşılandı. Biz de çocuk edebiyatını ayrı tutarak bugünkü fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Çocukların fuarlarda kendilerini özel hissetmelerini istiyoruz. Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz fuarın meyvelerini almış olduk. Bu yıl daha fazla yazarımızla fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Yazarlardan Ahmet Zahiroğlu da kitap fuarlarının da çok anlamlı olduğunu ve herkesin ziyaret etmesi gerektiğini ifade etti.

        Fuar, 18 Haziran Çarşamba gününe kadar çocuk kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.

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