Çaldıran'da kültür, sanat etkinliği düzenlendi

Kaymakam Süleyman Bakan, programda yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin şiir okuduğu ve türküler seslendirdiği programda, katılımcılar keyifli zaman geçirdi.

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