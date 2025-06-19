Çaldıran'da kültür, sanat etkinliği düzenlendi
Van'ın Çaldıran ilçesinde şiir ve müzik dinletisi yapıldı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde şiir ve müzik dinletisi yapıldı.
Valilik tarafından başlatılan"Kültür Sanat Van Projesi" kapsamında Anadolu Lisesi Konferans Salonunda etkinlik gerçekleştirildi.
Öğretmen ve öğrencilerin şiir okuduğu ve türküler seslendirdiği programda, katılımcılar keyifli zaman geçirdi.
Kaymakam Süleyman Bakan, programda yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Programa, Hakim Burcu Bozdoğan Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban, öğretmen ve öğrencileriler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.