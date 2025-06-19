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        Çaldıran'da kültür, sanat etkinliği düzenlendi

        Van'ın Çaldıran ilçesinde şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:24 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:24
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        Çaldıran'da kültür, sanat etkinliği düzenlendi
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

        Valilik tarafından başlatılan"Kültür Sanat Van Projesi" kapsamında Anadolu Lisesi Konferans Salonunda etkinlik gerçekleştirildi.

        Öğretmen ve öğrencilerin şiir okuduğu ve türküler seslendirdiği programda, katılımcılar keyifli zaman geçirdi.

        Kaymakam Süleyman Bakan, programda yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

        Programa, Hakim Burcu Bozdoğan Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban, öğretmen ve öğrencileriler katıldı.

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